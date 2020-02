Vico Equense. Alimuri, non sarà costruito un nuovo albergo

Vico Equense. Nel lontano 2007 era stato stipulato un accordo tra il Ministero dei Beni Culturali, la Regione Campania, il Comune di Vico Equense e la società Sica, allora proprietaria del rudere. Esso prevedeva la costruzione di un nuovo albergo, in un’altra zona, in cambio della demolizione dell’Ecomostro di Alimuri. Come conferma Metropolis, però, nei giorni scorsi è stata depositata una sentenza dalla settima sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, che ha respinto l’istanza di Sica, confermando l’impossibilità di concedere l’opportunità di costruire un nuovo albergo.