IL VICE ALLENATORE DEL NAPOLI RICCIO ELOGIA LA SQUADRA AZZURRA

IL GOAL DI DIEGO DEMMME CARICA GLI AZZURRI Demme, entrato al posto di Lobotka , è nel posto giusto al momento giusto e si regala il primo gol di carriera, a sette dalla fine, dopo un bel duetto tra Mario Rui e Insigne, chiuso dal capitano con un tiro ribattuto da Colley sui piedi dell’ex Lipsia. Due a tre. La Sampdoria senza Quagliarella produce solo un tiro di Gabbiadini bloccato a terra da Meret. Nel convulso recupero, ricco di scorrettezze e di nervosismo, Mertens bagna il suo rientro con un gol da puro opportunista. E’ il maggiordomo che uccide la partita, all’ultimo fotogramma. Ultima annotazione: c’era il ct Mancini ad assistere al match. Ha visto un Insigne grande protagonista. Nota negativa a margine. Cori di discriminazione territoriale contro il Napoli ed i tifosi del Napoli si sono uditi indistintamente soprattutto nel secondo tempo della partita. I cori, inneggianti al “colera” e al “Vesuvio” sono partiti dalla Gradinata Sud ma il direttore di gara non è intervenuto. Sampdoria(4-4-2): Audero, Thorsby, Tonelli , Colley, Augello, Ramirez (22′ st Maroni), Ekdal, Linetty, Jankto (34’st Vieira) Gabbiadini, Quagliarella (30′ st Bonazzoli) All. Ranieri Napoli (4-3-3): Meret, Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui, Elmas (34′ st Politano), Lobotka (16′ st Demme), Zielinski, Callejon (28′ st Mertens), Milik, Insigne. All.Gattuso Arbitro: La Penna di Roma

Reti: Nel pt. 3′ Milik, 16′ Elmas, 26′ Quagliarella. Nel st.28′ Gabbiadini (rig),38′ Demme, 53’Mertens.

Note: Angoli: 6 a 4 per il Napoli. Recupero: 0′ e 7′ . Ammoniti: Ekdal, Linetty, Demme per gioco scorretto, Elmas e Jankto per reciproche scorrettezze, Ramirez per proteste, Politano per simulazione. RICCIO NEL DOPO PARTITA