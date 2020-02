Veronica Maya torna in TV

Veronica Maya, conduttrice, show girl e attrice, dopo quindici anni in RAI debutterà su Rete 4 alla guida di un programma culturale, l’attrice su “Il Giornale” ediz. del 22 febbraio 2020, si racconta a Beatrice Gigli, dal debutto in teatro con il Maestro Mario Monicelli con la commedia “Amici Miei” alle numerose esperienze televisive in RAI. E poi l’amore per la danza e per le sue radici, quelle che la legano alla città che l’ha vista crescere: Piano di Sorrento.