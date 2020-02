Vento forte chiuse le scuole a Meta e Piano di Sorrento . Con un messaggio in redazione il sindaco di Meta Peppe Tito e il sindaco di Piano di Sorrento Vincenzo Iaccarino avvisano che le scuole di ogni ordine e grado, quindi anche il liceo Classico Marone e il Nautico, oggi sono chiuse per avverse condizioni meteo e vento forte “Sono stati trovati vari danni alle abitazioni, tegole e problemi vari per motivi di sicurezza abbiamo preferito evitare problematiche “, spiega Tito, che è anche consigliere della Città Metropolitana di Napoli. “Ci sono da valutare i danni del vento di questa donna”, spiega il sindaco Iaccarino. Successivamente anche il sindaco di Massa Lubrense Balduccelli ci comunica che ha provveduto a chiudere le scuole per sicurezza.

SOLO QUESTI COMUNI HANNO CHIUSO LE SCUOLE

A Sorrento NON VI E’ STATO ALCUN PROVVEDIMENTO quindi le scuole sono aperte. La cosa interessa anche gli studenti di Positano e Praiano in Costiera amalfitana che frequentano le scuole in Penisola Sorrentina meta preferita per motivi anche logistici da Amalfi . Anche senza comunicazioni probabilmente ci saranno problemi a Massa Lubrense e nelle zone alte di Vico Equense.