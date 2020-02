Va a ruba il pasticcino “Coronavirus”, un modo per esorcizzare la paura con un pizzico di dolcezza

In un periodo difficile come quello che l’Italia sta vivendo per la paura del contagio da Coronavirus, qualcuno ha deciso di scendere in campo con spirito ed ironia per esorcizzare il clima di preoccupazione con la dolcezza. Nel bar Mangini di Genova, infatti, sono comparsi i dolcini “Coronavirus” a base di caffè e che riproducono la forma del virus “cinese”. Inutile aggiungere che sono andati a ruba. Insomma, un modo per sdrammatizzare ed affrontare con un pizzico di ilarità un periodo così complicato sperando possa diventare presto un brutto ricordo.