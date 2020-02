E’ un meridionale l’inventore dell’ormai famosa Amuchina

L’Amuchina ultimamente è diventa l’oggetto del desiderio di tanti italiani. Un prodotto che, con l’emergenza Coronavirus, è andato a ruba ed ora è difficile reperirlo in qualsiasi farmacia, centro commerciale o negozio. Ma in pochi sanno che l’inventore dell’Amuchina è un meridionale. Si tratta di Oronzio de Nora, un ingegnere elettrotecnico pugliese, nato precisamente ad Altamura nel 1899. A soli 24 anni, nel 1923, brevettò l’Amuchina, un antibatterico composto da ipoclorito di sodio diluito in acqua. Il nome Amuchina non è causale ma nasce dal termine greco “muche” che significa ferita al quale è stata aggiunta un’alfa privativa e così diventa a-muchina, ossia “senza ferita”. Inizialmente l’Amuchina venne prodotta per combattere la tubercolosi, poi a partire dagli anni ’40 venne utilizzata per disinfettare l’acqua potabile. Attualmente la versione liquida viene usato come disinfettante per superfici ed alimenti, mentre la oramai famosissima versione in gel è utilizzata per disinfettare le mani.