IN TV FORMAT SENZA PUBBLICO Probabile causa la psicosi e le paure per il corona virus

L’emergenza virus svuota anche gli studi tv: da Le Iene su Italia 1 a Che tempo che fa di Fabio Fazio su Rai Tre passando per Non è la D’Urso su canale 5, molte trasmissioni televisive hanno annunciato che andranno in onda senza il pubblico in sala.

Questo, visto che molti studi televisivi si trovano a Milano, per “adeguarsi alle misure di contenimento” imposte dalla Regione Lombardia dopo l’escalation dei casi nella regione.

Le Iene avvertono il loro pubblico con un post su Twitter: “Per la prima volta in 24 anni di storia del programma andremo in onda senza pubblico in studio nelle prossime puntate di martedì 25 e giovedì 27 febbraio, come sempre dalle 21.20 su Italia1, in cui vi parleremo naturalmente anche dell’emergenza coronavirus”.