Ricco, affastellato e un po caotico. Carnevale e Quaresima tengono banco dividendosi spazi ed eventi. Ultime sfilate di Carnevale a Termini di Massalubrense e Maiori con spettacoli musical canori, ed inizio delle prove dei canti della settimana santa. Intanto per gli amati del trekking , passeggiata a Sant’Elia. Spettacolo teatrale a Casarlano con la compagnia teatrale sette e mezzo. Il Lions Club Penisola Sorrentina nell’ambito del Premio Sorrento nel Mondo, Leopoldo Milano, Consorzio Provolone del Monaco, Daniela Cappiello.

Maiori non si ferma!

CONFERMATA LA SFILATA DEI CARRI ALLEGORICI DI DOMENICA 1° MARZO

Nel rispetto delle misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza da COVID-19 disposte dalla Regione Campania e delle indicazioni diffuse a livello nazionale, a seguito di un’attenta valutazione, si è ritenuto opportuno limitare l’annullamento delle manifestazioni del Gran Carnevale Maiorese, programmate per i giorni 29 febbraio e 1° marzo 2020, esclusivamente a quelle previste nei luoghi chiusi, che saranno rinviate a date da destinare.

Pertanto, si conferma la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi di ballo in programma domenica 1° marzo p.v.

Analogamente a quanto sta accadendo in altre città italiane, tale decisione vuole essere anche un segnale di incoraggiamento per reagire ad una situazione che sta arrecando molti danni e rallentamenti ai settori del turismo, della cultura e dell’economia. Il Sindaco e la Giunta del Comune di Maior

Il coronavirus non ci ferma e non fermerà ultimo appuntamento del Carnevale a Termini!! Domenica 1° Marzo sfilata carri allegorici, gruppo Agerola Folk , ore 20 Federico Salvatore e per chiudere questo fantastico carnevale spettacolo pirotecnico! Siete tutti invitati a divertirvi con noi