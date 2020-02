Trasferito all’ospedale Spallanzani di Roma uno dei 56 italiani rientrati da Wuhan, si sospetta contagio da Coronavirus

Si trovano in quarantena nella città militare della Cecchignola a Roma i 56 italiani rientrati da Wuhan. Per uno di essi, un uomo di età adulta, l’analisi condotta sul tampone effettuato ha evidenziato questa mattina un sospetto di contagio da Coronavirus ed è stato immediatamente trasferito presso l’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Spallanzani di Roma per essere sottoposto agli accertamenti del caso. L’uomo si trova ora in isolamento presso la struttura ospedaliera. A renderlo nota è il Ministero della Salute