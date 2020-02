Tramonti vince con Summa Rionale Triste. Partita sospesa alla mezz’ora

Tramonti-Summa Rionale Trieste finisce 5-0 sul campo. Partita sospesa al 30′ del primo tempo per inferiorità numerica della formazione ospite.

La squadra vesuviana è infatti giunta al Franco Amato in numero minimo di tesserati in distinta, ovvero sette calciatori, ma in seguito ad un infortunio per il Summa Rionale Trieste, il signor Pepe di Nocera Inferiore ha decretato la sospensione del match con il triplice fischio.

Marcatori del match: Giordano Nicola 10′ e 29′, Marrazzo Antonio 11′ e 14′ e autogol al 30′.