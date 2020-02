Tramonti. Torna l’iniziativa benefica del “Banco Alimentare” a sostegno delle famiglie in difficoltà

Tramonti, costiera amalfitana. Torna anche per il 2020 l’iniziativa benefica del “Banco Alimentare” a sostegno delle famiglie bisognose grazie alla distribuzione mensile di un pacco contenente generi alimentari di prima necessità.

Il Comune ha pubblicato l’avviso al fine di individuare i nuclei familiari che si trovano in uno stato di difficoltà economica e che potranno beneficiare dell’aiuto. Viene precisato che il pacco alimentare è da considerarsi l’equivalente di un beneficio economico e che, quindi, coloro che ne usufruiranno non potranno ricevere anche contributi sotto forma di denaro.

Potranno accedere al beneficio i nuclei familiari privi di reddito o con un reddito insufficiente, che siano residenti nel Comune di Tramonti oppure cittadini di stati aderenti e non aderenti all’UE, ma con permesso di soggiorno o carta di soggiorno (ai sensi del D.lgs. 286/98, così come modificato dalla Legge 30/07/2002 n. 189).

Per partecipare al bando per l’ammissione al beneficio “Banco Alimentare” bisognerà essere iscritti all’Anagrafe di Tramonti ed avere un ISEE entro i 5.999,00 euro. Per quanto riguarda, invece, i nuclei familiari composti da soli anziani (che abbiano compiuto i 67 anni di età) la soglia ISEE è pari ad euro 7.560,00. Se la soglia indicata viene superata ma resta tra i 6.000,00 ed i 9.360,00 euro, i servizi sociali potranno comunque certificare la condizione di necessità di un nucleo familiare.

Per scaricare il modello da compilare cliccare qui: https://www.comune.tramonti.sa.it/ente/avvisi/68