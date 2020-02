Tramonti, riaperta la strada per Corbara. Ma la provinciale è un colabrodo indegno per la Costa d’ Amalfi

È stata chiusa temporaneamente la strada Tramonti-Corbara per consentire i lavori di somma urgenza nei pressi della frana caduta qualche settimana fa.

“Si informa che per lavori urgenti e di completamento degli interventi all’altezza del Km 3,5 ( altezza ristorante Mi Carrò) la viabilità è sospesa per un’ora circa a partire dalle 16,15 di oggi pomeriggio. L’intervento che consente la sistemazione del costone franato a cura della ditta incaricata dalla Provincia di Salerno, dovrebbe concludersi entro un’ora. Al momento il traffico è bloccato all’altezza dell’impianto semaforico installato lungo il tratto stradale coinvolto. Gli autoveicoli e autoarticolati che stanno attraversando il tracciato stradale dovranno attenersi alle prescrizioni imposte o in alternativa utilizzare percorsi alternativi”

La strada che collega con l’Agro Nocerino Sarnese , l’uscita Angri dell’autostrada Napoli – Salerno , e la Costiera amalfitana al Valico di Chiunzi per Tramonti e Ravello è stata riaperta dopo un’ora in effetti, ma rimane un colabrodo.

A dire la verità succede di tutto su questo tratta di strada ed anche le strade interne di Tramonti, vedi Campinola dove dopo i lavori pubblici non sono state sistemate le strade, e anche per il tratto che arriva a Maiori e la S.S. 163 sulla Costa d’ Amalfi, una strada colabrodo, con i cittadini fantasiosi che disegnano i dossi sui segnali o mettono sedie sulle buche…

Insomma un colabrodo indegno per la costa d’ Amalfi, e non dimentichiamo che la strada per Ravello è tutt’ora ufficialmente chiusa…