Tramonti in lutto. Non ce l’ha fatta l’uomo di 56 anni colpito oggi da un malore fulminante

Tramonti in lutto. Non ce l’ha fatta l’uomo di 56 anni, colpito da un malore fulminante intorno alle 14.30 di oggi, orario in cui si è accasciato al suolo mentre era in procinto di uscire di casa sua, nei pressi dell’ufficio postale della frazione di Polvica. Sono intervenuti immediatamente vicini, 118 e Carabinieri ma, purtroppo, i soccorsi ed i tentativi di rianimazione sono stati vani.