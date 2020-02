Tramonti, la Rai alla scoperta dei suoi sentieri con Officina Italia

I sentieri di Tramonti quest’oggi sono stati protagonisti delle telecamere di Rai Tre, giunte nel Polmone Verde della Costa d’Amalfi per scoprire le bellezze naturali, storico-architettoniche del suo territorio. Un viaggio esperienziale che sarà raccontato da Officina Italia, l’appuntamento settimanale del Tgr con l’economia delle regioni (in onda tutti i sabato, alle 11.30), curato da Giorgio Tonelli e Laura Strada, che va alla ricerca delle eccellenze italiane e le porta al grande pubblico facendo parlare le storie e i fautori di tali imprese.

Una realtà come quella dell’associazione “Giovani per Tramonti”, sta rendendo possibile tutto questo da circa sei anni, partendo dalla sistemazione dei sentieri, passando per la loro segnalazione e mappatura dell’intera rete sentieristica: un’opera nata dalla buona volontà di questo gruppo di giovani, che con propri mezzi hanno voluto fortemente legarsi al proprio territorio, puntando con lungimiranza sull’escursionismo, un settore ormai in crescita, che nel ambito di un turismo più attento all’ambiente sta acquisendo tanti appassionati e non solo.

La troupe televisiva è stata accompagnata nelle località più suggestive del paese collinare della Costiera dalla guida escursionistica Aigae Matteo Giordano e da Danilo Amato, autore di splendidi reportage fotografici, offrendo un racconto sulla storia dei 13 borghi, facendo visita alla Chiesa San Pietro Apostolo nella frazione Figlino, che custodisce un magnifico pavimento maiolicato del Settecento, ascrivibile alla scuola dell’artista napoletano Ignazio Chiaiese. Tramonti è una terra ricca di eccellenze, dall’enogastronomia al turismo escursionistico, che sta conquistando sempre più consensi soprattutto grazie all’infaticabile laboriosità della sua gente. (Foto e video Danilo Amato, tramonti_amalficoast_trekking)