Tramonti, la Pro Loco lancia il contest social “Tramonti in cartolina”. Ecco come partecipare

La Pro Loco Tramonti lancia il contest social “Tramonti in Cartolina”, un concorso dove amanti della fotografia o chiunque vuole mettere in risalto le bellezze naturali ed architettoniche del paese collinare della Costa d’Amalfi, può parteciparvi avendo la possibilità di vincere dei premi. Il contest è completamente gratuito ed è offerto e organizzato dalla Pro Loco Tramonti.

Come partecipare a “Tramonti in cartolina”

Quanti intendo prendere parte a questa bella iniziativa, devono avere un profilo Facebook e semplicemente postare sulla pagina #Tramontincartolina il proprio scatto fotografico utilizzando l’hashtag del contest: la partecipazione vale esclusivamente nel periodo che val dal 13/02/2020 al 15/05/2020. Ogni partecipante può concorrere con un solo scatto. Le foto devono essere originali e proprie. Qualora ciò non venga rispettato le foto saranno eliminate dal contest. Si possono presentare foto sia a colori che in bianco e nero, prive di firme, filigrane, cornici o contrassegni visibili sulla foto. Secondo quando previsto dal regolamento del concorso, taggare una persona o un’attività che non è in nessuno modo collegata al contest comporterà la squalifica. Non potranno essere pubblicate sulla pagina foto che ritraggono soggetti. In caso di pubblicazione di soggetti in foto, queste verranno eliminate dalla pagina.

Premi e vincitori del contest social

Degli esperti selezioneranno due foto tra quelle postate. Le foto che saranno scelte saranno di due tipologie e di conseguenza ci saranno due differenti premi:

– Foto di qualità scelta in base alla risoluzione dell’immagine, la quale non potrà essere inferiore ai 300dpi. Per questa fotografia come premio ci sarà un Weekend x 2 (pernottamento) in una località turistica del sud Italia.

– Foto social, per cui non è richiesta alta risoluzione ma sarà premiata principalmente per l’impatto emotivo. Per questa fotografia come premio ci sarà una giornata di relax x 2 in un Centro Benessere.

– Altre foto verranno selezionate e diventeranno le cartoline di Tramonti.

Sui premi la Pro Loco ha riservato le seguenti condizioni:

• Il vincitore dovrà usufruire del premio entro sei mesi da quando è stato assegnato, pena la perdita del suddetto. Inoltre è previsto un mese minimo di preavviso prima della data di partenza.

• Il diritto al premio non può essere ceduto né trasferito. Il premio non può essere liquidato, né integrato o modificato.

• Qualora il premio, per qualsiasi motivo, non potesse essere fornito, Pro Loco Tramonti si riserva il diritto di consegnare un premio sostitutivo equivalente.

• Il viaggio in palio sarà organizzato ed eseguito da Pro Loco Tramonti. Pro Loco Tramonti non è responsabile per la sistemazione e l’esecuzione del viaggio.

• Pro Loco Tramonti ha il diritto di annullare, sospendere o modificare il Concorso qualora subentrassero circostanze impreviste, al di fuori del controllo dell’organizzatore, che ostacolino lo svolgimento del concorso come previsto in origine o che diventino insostenibili per Pro Loco Tramonti.

• Il partecipante trasferisce a Pro Loco Tramonti, affinché ne faccia un uso non esclusivo ed arbitrariamente frequente per lo scopo del business locale, tutti i diritti di godimento, i diritti d’autore e diritti connessi, nonché altri diritti su fotografie e/o opere fotografiche che venissero da lui concesse nel quadro della partecipazione al concorso, senza restrizioni in merito a contenuto, tempo e luogo.