Tramonti, giostra per disabili a Piazza Nassiriya: prosegue l’iniziativa social

Prosegue la gara di beneficenza sui social per l’installazione di una giostra per disabili a Piazza Nassiriya, a Polvica, frazione capoluogo di Tramonti. L’iniziativa nasce infatti su impulso degli admin del gruppo Facebook, Tramonti solo cose belle, un punto di ritrovo “virtuale” dove tramontani vicini e lontani condividono foto e tradizioni della loro amata terra. Nel Polmone Verde della Costa d’Amalfi, a partire da questa estate sono andate a ruba le t-shirt con il logo disegnato da uno degli admin, Domenico Amatruda, raffigurante delle mani che formano un cuore intorno allo stemma di Tramonti: lo stesso gran cuore che sta spingendo gli abitanti del paese collinare della costiera a sposare questa lodevole impresa.

Gli admin fanno sapere sui social network che c’è ancora la possibilità di contribuire all’installazione dell’altalena nel centro del paese. “RICORDIAMO a chi avesse prenotato le t-shirt di contattare gli Admin per il ritiro. Inoltre informiamo chi volesse acquistare una o più t-shirt che ci sono ancora disponibili poche unità. Ringraziamo chi ha preso parte al progetto e chi lo farà nel prossimo futuro e nel massimo della trasparenza che ci ha sempre contraddistinto informiamo che grazie alle donazioni dei generosissimi amici e grazie alla vendita di altre t-shirt abbiamo aggiunto altri 800€ circa e per la cifra stabilità per portare a termine l’opera ci mancano altri 900€. Gli Admin. FORZA MANCA POCO PER REALIZZARE IL PROGETTO DI TUTTI NOI!!!”. Attualmente mancano ancora 700 euro per raggiungere il traguardo, ovvero i 4mila euro utili per la struttura e la sua installazione.