Tramonti, giostra per disabili a Piazza Nassiriya: obiettivo raggiunto!

Obiettivo raggiunto a Tramonti, per quanto riguarda la raccolta fondi a scopo benefico, per l’installazione di una giostra per disabili a Piazza Nassiriya, nella centralissima frazione di Polvica.

Arriva in porto l’iniziativa degli admin del gruppo Facebook, Tramonti solo cose belle,, che hanno raggiunto la cifra utile per l’acquisto e l’installazione dell’altalena, grazie al ricavato dalla vendita delle t-shirt.

“Grazie! Grazie! Grazie! – scrivono entusiasti gli amministratori del gruppo Facebook – Non basterebbero infiniti ringraziamenti a tutti coloro che hanno reso possibile che l’obiettivo prefissato ad inizio di questa “campagna” fosse raggiunto!

Finalmente abbiamo raggiunto la cifra prefissata per portare a compimento l’installazione della giostra, grazie all’infinito cuore di tutte le persone che hanno partecipato e hanno reso possibile la realizzazione di questo sogno!

Vi aggiorneremo nei giorni seguenti come sempre nel massimo della trasparenza.

Gli Admin vi ringraziano di cuore infinitamente

Grazie a tutti!”