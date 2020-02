Tramonti, domenica 1 marzo Giornata di donazione con l’Avis

Domenica 1 marzo a Tramonti ci sarà la Giornata di donazione con l’Avis Comunale Angri. Dalle ore 8:00 alle ore 12:00 sarà possibile donare il sangue presso la palestra dell’Istituto Giovanni Pascoli. La donazione del sangue è un gesto rende possibile continuare a garantire cure per i malati, e l’Associazione Volontari Italiani del Sangue consente che tutte le attività trasfusionali avvengono come sempre nella massima tutela della salute del donatore e del ricevente.

Possono donare il sangue coloro che non hanno soggiornato nelle aree a rischio di contagio da coronavirus e sono in buona salute (senza alcuni sintomi influenzali). I donatori devono portare con se il proprio documento di riconoscimento e il codice fiscale, mentre gli over 60 dovranno portare l’ultimo referto E.C.G. (elettrocardiogramma recente di almeno sei mesi).

Si raccomanda la mattina prima della donazione di fare una colazione leggera, con thè o caffè, succo di frutto con fette biscottate, mentre non sono consentiti biscotti con grassi o latticini. Donare sangue fa bene anche al donatore, perché stimola il donatore ad avere uno stile di vita sano: infatti, proprio il donatore annualmente viene sottoposto a esami ematochimici e di controllo del sistema epatico, renale e metabolico, con particolare attenzione al colesterolo, alla glicemia e ai trigliceridi.