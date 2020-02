Tramonti, disinfezione in scuole, uffici comunali e scuolabus per l’emergenza coronavirus

Questa mattina a Tramonti sono state effettuate disinfezioni dei plessi scolastici, di scuolabus e di uffici e strutture comunali da parte di una ditta incaricata, recependo le linee guida dell’Ordinanza Regionale del 24 febbraio sulla gestione dell’emergenza epidemiologica da coronavirus.

Lunedì la Regione Campania ha diramato misure per limitare il rischio di contagio e per gestire casi sospetti, fornendo una serie di raccomandazioni. Ricordiamo che nella nostra regione scuole e università restano aperte e che in Campania non si è verificato alcun caso.