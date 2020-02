Tramonti, il 26 febbraio consiglio comunale straordinario su acquisizione al patrimonio di area di interesse pubblico

Nel comune di Tramonti è stato convocato un consiglio comunale in seduta straordinaria per mercoledì 26 febbraio, alle ore 20.00. Unico ordine del giorno, che sarà discusso nell’aula consiliare della Casa Comunale, è l’acquisizione al patrimonio comunale indisponibile di area utilizzata per scopi di interesse pubblico. L’area in questione, che sarà soggetta ad esproprio, è situata nella frazione di Campinola in via San Sebastiano, e risulta essere adiacente agli spazi che in passato ospitavano i prefabbricati installati dopo il sisma del 1980. All’inizio della scorsa decade, quest’area fu anche soggetta a lavori per dare ai cittadini di questa frazione un campetto, ma nel corso degli anni ci sono stati vari confronti tra l’ente comunale e i proprietari.