Tragedia a Salerno, ciclista colto da malore: muore nei pressi del Castello di Arechi

Shock a Salerno. Un ciclista che stava percorrendo la strada provinciale che porta in direzione della Croce di Cava de’ Tirreni è morto probabilmente in seguito ad un malore. Il tutto è accaduto nei pressi del castello di Arechi. Ancora non si hanno notizie più dettagliate, visto che il fatto è successo poco fa: ora sono sul posto le Forze dell’Ordine per i controlli di rito.