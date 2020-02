Torre del Greco. Minaccia la moglie con un coltello e cerca di strangolarla, la donna salvata dall’intervento della figlia

Tragedia sfiorata a Torre del Greco dove un uomo di 53 anni ha minacciato la moglie brandendo un coltello da cucina ed ha poi tentato di strangolarla. La scena è avvenuta alla presenza della figlia 16enne della coppia, che ha immediatamente avvisato il 112. I Carabinieri sono giunti velocemente sul posto riuscendo ad evitare il peggio. Sulla porta c’era l’altra figlia dei coniugi, di appena 10 anni, ovviamente terrorizzata da quanto stava accadendo. Entrati in casa gli agenti delle Forze dell’Ordine hanno trovato la donna con il viso tumefatto ed altri segni di aggressione sul corpo, mentre il 53enne era in stato di ebbrezza. La vittima ha dichiarato che il marito le aveva puntato contro il coltello minacciando di ucciderla per poi suicidarsi. La donna ha poi confessato che i maltrattamenti da parte del marito andava avanti da molto tempo. L’uomo è stato tratto in arresto con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e tradotto presso il carcere di Poggioreale.