Tommasetti candidato Presidente. La Lega di Salvini ipoteca la Regione Campania Accordo a un passo tra Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia per le regionali in primavera. Un colpo di scena anticipato da Polis news dopo l’annuncio dato proprio in giornata di Caldoro candidato. Cambia lo schema: la Campania passa al Carroccio. Sarà l’ex ministro dell’Interno a indicare il nome del candidato presidente per la coalizione di centrodestra.

La Puglia resta a Fratelli d’Italia con la candidatura di Raffaele Fitto. Beffata Forza Italia, che dopo la conquista della Regione Calabria con Jole Santelli, dovrebbe rinunciare alla candidatura di Stefano Caldoro in Campania. L’annuncio ci sarà il prossimo 18 febbraio durante la visita in Campania di Salvini. Sono due le opzioni: Genny Sangiuliano e Aurelio Tommasetti, rettore dell’Università di Salerno.

Il leader della Lega stravede per Tommasetti mentre Sangiuliano sarebbe un nome che accontenterebbe anche pezzi di Forza Italia. Il favorito al momento è Tommasetti. C’è grande scetticismo sul nome dell’ex rettore di Salerno negli ambienti di Forza Italia: Tommasetti dovrà recuperare il voto del mondo moderato e riformista vicino a Caldoro. Missione difficile: la sfida è iniziata.