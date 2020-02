Terrore nella notte, 8 morti per sparatorie ad Hanau in Germania

Una strage con sparatorie nei locali. Almeno 8 persone sono morte in due diverse sparatorie avvenute in altrettanti locali di Hanau, città dell’Assia, nella Germania centrale. Cinque i feriti, tutti in modo grave. La stampa tedesca, che cita fonti di polizia, sottolinea che i locali presi di mira sono bar in cui si fuma il narghilè. E’ avvenuto tutto intorno alle 20: in un primo locale (nella Innerstadt, cioè il centro) l’autore dell’assalto a mano armata ha colpito e ucciso tre persone, poi ha guidato fino a un’altra zona, Kesselstadt, a circa tre chilometri, ed ha aperto di nuovo il fuoco in un altro “shisha-bar” (il nome con cui i tedeschi chiamano i bar in cui si può fumare il narghilè) e questa volta ha fatto 5 morti.