Tempesta Ciara arriva Nord Italia un morto Valtellina venti provocati dalla tempesta Ciara hanno provocato forti disagi questa mattina in Alto Adige, dove sono state registrate raffiche di vento superiori ai 190 chilometri orari. In particolare due black out elettrici hanno colpito vaste zone della provincia a partire dalle 11 del mattino. Sempre le raffiche fortissime hanno provocato la morte di una donna in Valtellina, uccisa dalla copertura di un tetto strappata dal vento. Dopo un primo black out, durato dieci minuti, la luce è tornata per breve tempo per poi saltare nuovamente per un’altra decina di minuti. A partire da mezzogiorno la situazione è andata migliorando. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco. I tecnici di Edyna, la società di gestione della rete elettrica altoatesina, sono subito intervenuti per individuare le cause. Le chiamate di utenti senza energia elettrica, comunica l’azienda, arrivano infatti da tutta la provincia.

Si è presto chiarito che il guasto era stato provocato proprio dal vento che da un paio di giorni imperversa in vaste zone alpine, Alto Adige compreso. I disagi hanno riguardato gran parte della città di Bolzano (dove i semafori si sono spenti causando problemi al traffico) ma anche molte utenze nella zona di Merano, Laives e della val Venosta: in tutte queste zone l’energia è arrivata a intermittenza per tutta la mattina. Secondo le prime informazioni il guasto si è verificato su una linea di Terna, guasto il quale i tecnici hanno ovviato con un momentaneo «by pass». La rete resta sotto osservazione per capire se la riparazione regge alla richiesta di corrente.

A situazione normalizzata, ulteriori spiegazioni sono poi arrivate da Luis Amort, amministratore delegato di Edyna: «Questa mattina a causa del vento un albero si è appoggiato alla linea di alta tensione di Terna nella zona di San Floriano. Sfortuna vuole che in quegli stessi minuti, sulla linea secondaria che alimenta Bolzano e le zone limitrofe, a Naturno, fossero in corso lavori di manutenzione programmati da tempo. Questo ha moltiplicato i disagi; abbiamo immediatamente provveduto a sospendere quei lavori e ad attivare la linea».

La tempesta Ciara, che in questi giorni sta investendo vaste zone d’Europa , si è abbattuta con particolare violenza sulle alpi e in Alto Adige in particolare. A Cima Beltovo, sopra Solda, sono stati registrati 192 km all’ora. Anche a valle le raffiche sono molto forti ma in forma di foehn (vento caldo) che ha determinato temperature quasi primaverili. Il vento ha causato problemi anche in Piemonte, in particolare in provincia di Cuneo, dove lo stabilimento delle acque minerali Sant’Anna di vinadio è stato costretto alla chiusura.