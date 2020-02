Il Teatro Troisi rilancia con un abbonamento bis a 7 spettacoli, si parte con Nino Formicola e Max Pisu

Al Teatro Troisi, non finiscono mai di stupire il pubblico. E’ pronto per partire dal prossimo 6 febbraio un abbonamento bis che, affiancando l’applaudito e apprezzato cartellone ufficiale, propone altri 7 spettacoli al prezzo complessivo di soli 80 euro. Cosi con la società “Che Spettacolo”, attenta con la sua gestione del teatro a mostrarsi più che mai vicino al pubblico, lo spazio di via Leopardi a Fuorigrotta diretto artisticamente da Fabio Brescia è pronto per offrire ai suoi amici la possibilità di assistere ai lavori dei più apprezzati artisti della scena italiana a condizioni davvero straordinarie. Si partirà il prossimo 6 e 7 febbraio con Nino Formicola e Max Pisu, in esclusiva per la Campania con lo spettacolo “La cena dei cretini”. A seguire il 21 e 23 febbraio al Teatro Troisi arriverà Diego Sanchez con lo show tribute a Massimo Ranieri, “Tutte donne insieme a me”. Il 28 febbraio e il primo marzo sarà il turno di un’attrice e comica di razza come Rosalia Porcaro con il suo esilarante spettacolo “Donne” mentre dal 10 al 12 aprile a salire sul palcoscenico con la sua trascinante commedia “Un italiano di Napoli” sarà l’attore Biagio Izzo. Il 2 e 3 maggio Eduardo Tartaglia e Veronica Mazza, nel segno di un teatro dal cuore antico ma dallo spirito moderno, presenteranno la commedia “Statue Unite”. Ancora a completare i 7 spettacoli in abbonamento ci penseranno il 16 e 17 maggio il re della macchietta Vittorio Marsiglia con il suo lavoro “Pigliate ‘sta Pastiglia” e il 23 e 24 maggio Monica Sarnelli con il concerto “Napoli a colori”. Un’occasione da non perdere, quindi, quella offerta dal Teatro Troisi. Con un costo che facendo un calcolo veloce prevede per la serie di spettacoli in abbonamento un biglietto di circa 11 euro a serata, il grande teatro è davvero a portata di mano. Così come la qualità, il divertimento e le emozioni del palcoscenico. Per info e contatti 081629908-330467554 oppure al botteghino del teatro.