IL TARANTO VINCE DUE A ZERO – SORRENTO AMARA DOMENICA ALLO STADIO ITALIA SERIE D Girone H

DOMENICA AMARA PER I COLORI ROSSONERI

Analisi di Gigione Maresca

Il Taranto espugna lo stadio Italia di Sorrento spegnendo i grandi sogni dei tifosi sorrentini. Primi quindici minuti di grande studio con i tarantini bravi ad aggredire la squadra di casa un po’ sottotono e in difficoltà a centrocampo.

La squadra pugliese gioca una partita di rimessa con prudenza e buona impostazione difensiva, attenta a centrocampo e pungente, offrendo pochi spazi alla squadra di casa. Primi minuti di studio inevitabili, poi la partita vera e maschia piena di tensione in campo e tra le panchine. Il Sorrento cerca il forcing tra la fine primo tempo e inizio ripresa, sprecando molto sotto la porta degli ospiti cogliendo un clamoroso palo da distanza ravvicinata. L’Arbitro ci mette il suo metro di valutazione negativo, pieno d’inesperienza e mancanza di personalità con decisioni molto discutibili e penalizzanti solo per il Sorrento per falli di gioco da penalty nell’area tarantina non sanzionati dalla terna arbitrale poco casalinga colpevole anche per troppe ammonizioni. ARBITRAGGIO a senso unico che ha condizionato molti giocatori rossoneri.

Sale in cattedra la squadra di mister Panarelli, per l’estro domenicale di Olcese bravo a far salire sulle tre quarti rossonera gli esterni della propria squadra rossoblù che comincia a costruire e a cercare l’affondo. La sblocca Marino, poi raddoppia Matute, e il Sorrento non riesce più a reagire allo svantaggio dopo aver offerto sprazzi di gioco notevole che facevano pensare al goal del successo. Rossoneri mai pericolosi nella seconda frazione di gioco nonostante i cambi della panchina e nel finale di gara.

Un Sorrento discreto e sfortunato nel primo tempo. Perde un primato di 18 risultati utili in un girone difficile che vede primeggiare le squadre pugliesi. Una giornata amara per il rendimento sotto la sufficienza di qualche giocatore c che ha subito la tensione nervosa della posta in palio in momento delicato della stagione.

Per il Taranto una vittoria esterna di valore considerata la posizione in classifica del Sorrento, giusta reazione all’esonero di mister Ragno. Sembra buona la strada intrapresa dichiarano i tifosi e i dirigenti del Taranto nel dopo partita.

CRONACA DELLA PARTITA E TABELLINO

In collaborazione con Pasquale Spera e la redazione Sport – Studio 100 Radio TV Taranto

All’8’ viene ammonito Herrera, per fallo a centrocampo su Genchi. Al 9’ cross di Marino, Genchi controlla e batte Scarano, ma l’arbitro vede un fallo di mano nello stop dell’attaccante ionico, e annulla la rete. Al 25’ primo giallo anche per il Taranto, sul taccuino dei cattivi ci finisce Cuccurullo. Al 28’ viene ammonito anche Guaita, reo di aver simulato in area avversaria. Al 36’ un corner del Sorrento attraversa tutta l’area piccola, Bonanno va in scivolata ma colpisce incredibilmente il palo, a Sposito battuto. Al 36’ ammonito Vitale per fallo tattico. Al 44’ gioco di prestigio di Herrera che se ne va sul fondo, palla in mezzo ma Bonanno non riesce a ribadire in rete. Al 46’ ghiotta chance per il Taranto: rimessa laterale di Allegrini, Goretta prolunga per Genchi che, in area, prova la zampata, Scarano è attento e smanaccia.

SECONDO TEMPO: Al 46’ fuori Van Ransbeeck, dentro Olcese. Al 48’ punizione di Herrera e ottima risposta di Sposito, che mette in angolo. Sempre al 48’ ammonito La Monica per fallo tattico su Goretta. Al 53’ ammonito De Rosa per proteste. Al 56’ La Monica prende la mira e calcia dall’ingresso dell’area di rigore, Sposito devia in angolo. Al 57’ il Taranto passa in vantaggio: Guaita crossa teso, la palla arriva sul secondo palo dove c’è Marino, piazzato potente su cui nulla può Scarano. Dopo il gol l’under ionico si toglie la maglia, cartellino giallo per lui. Al 61’ ammonito Cacace per aver messo giù Olcese a gioco fermo. Al 62’ nel Sorrento dentro Figliolia per Bonanno, mentre nel Taranto escono Goretta e Cuccurullo per Matute e Pelliccia. Dopo i cambi il Taranto passa al più abbottonato 4-4-2. Al 67’ nel Taranto entra Avantaggiato per Marino. Al 70’ il Taranto raddoppia: Avantaggiato dalla sinistra serve Olcese in area, l’attaccante appoggia per l’accorrente Matute, che scarica un bolide imprendibile per Scarano e fa 0 a 2. Al 75’ Cassata sostituisce nei padroni di casa Alvino. Al 78’ nel Sorrento escono Vitale e De Rosa, al loro posto entrano Gargiulo e Vodopivec. All’82’ ammonito Masullo per brutta entrata su Guaita. All’86 ultimo cambio per il Taranto, fuori Genchi, dentro Masi. Cambia anche il Sorrento un minuto dopo, Costantino rileva La Monica. Al 95’ Guaita cerca il sinistro a giro dal limite dell’area, palla che si stampa sul palo e torna in campo.

SORRENTO-TARANTO 0-2

Serie D/H 2019/2020, 22a Giornata – Dom 02.02.2020

SORRENTO (4-4-2): 1 Scarano; 2 Cesarano, 3 Masullo, 4 La Monica (41’st 18 Costantino), 5 Cacace, 6 Fusco, 7 Vitale (33’st 16 Vodopivec), 8 De Rosa (33’st 19 Gargiulo), 9 Alvino (29’st 17 Cassata), 10 Herrera, 11 Bonanno (16’st 20 Figliolia). A disposizione: 12 Semertidiz, 13 D’Alterio, 14 Esposito, 15 Pasqualino. Allenatore: Enzo Maiuri

TARANTO (3-4-1-2): 1 Sposito; 6 Allegrini, 5 L.Manzo, 3 Ferrara; 7 Guaita, 4 S.Manzo, 8 Cuccurullo (16’st 14 Pelliccia), 2 Marino (21’st 17 Avantaggiato); 10 Van Ransbeeck (1’st 20 Olcese); 9 Genchi (41’st 18 Masi), 11 Goretta (16’st 15 Matute). A disposizione: 12 Carriero, 13 Petrucci, 16 Luka, 19 Giammarruco. Allenatore: Luigi Panarelli

Arbitro: Leonardo Tesi di Lucca

Assistenti: Giorgio Ermanno Minafra di Roma 2 e Roberto D’Ascanio di Roma 2

Marcatori: 11’st Marino (T), 24’st Matute (T)

Ammoniti: 8’pt Herrera (S) per gioco falloso, 25’pt Cuccurullo (T) per gioco falloso, 28’pt Guaita (T) per simulazione, 36’pt Vitale (S) per gioco falloso, 1’st Allegrini (T) per gioco falloso, 3’st La Monica (S) per gioco falloso, 7’st De Rosa (S) per proteste, 11’st Marino (T), 15’st Cacace (S), 36’st Masullo (S)

Note: Angoli: 6-1. Recupero: 1’pt e 6’st. Stadio “Italia” di Sorrento (Napoli). Partita iniziata alle ore 14.30