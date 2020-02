Taranto, compra ostriche per pochi euro e trova una perla vera

Quello che si dice un pranzo indimenticabile, ma questa volta non c’entrano chef stellati e cucine gourmet.

Un 35enne di Laterza, in una delle ostriche che aveva comprato in una pescheria di Massafra ha trovato una perla vera: un colpo di fortuna straordinario, perché si tratta di un’eventualità rarissima.

A inizio gennaio, l’uomo era a Massafra in pescheria e, su suggerimento del venditore, comprò quelle ostriche. Durante la pulizia notò una perla lucente, bellissima e dalla forma sferica perfetta, per una circonferenza di otto millimetri.

Secondo gli esperti, la formazione naturale di perle rappresenterebbe un evento raro che si verifica nell’ordine di un’ostrica su diecimila. Si tratta inoltre di un processo molto lungo. Le ostriche di allevamento, però, vengono raccolte in tempi rapidi, appena pronte per finire a tavola, e quindi le chance sono ancora più basse.

Un gioielliere di Ginosa l’ha già stimata. “Non intendo venderla, ma incastonarla in un anello per mia moglie. Quel giorno, il 9 gennaio scorso, cercavo mitili di allevamento perché da sempre li prediligo per il loro gusto e le loro proprietà nutrizionali. Non avevo intenzione di comprare delle ostriche, ma il negoziante ha molto insistito e alla fine ho ceduto. E ho fatto bene: aveva ragione lui, le ostriche erano buonissime“. E con tanto di sorpresa.