Storia del 29 febbraio per il Napoli.

Sabato prossimo il Napoli affronterà il Torino per 26° giornata di campionato. Proprio come nel 2016, ultimo anno bisestile, dunque, il Napoli rigioca il 29 Febbraio. Quattro anni fa, però, si trovava a Firenze dove riuscì a spuntare un pareggio: 1-1 (Alonso, Higuain). Nella storia è capitato solo altre 2 volte: nel 2004 in Serie B ad Ascoli, sempre con il risultato di 1-1 (Di Venanzio , Del Grosso) e nel 1976 in casa contro il Verona, dove perse per 1-0. Una curiosità: nella stagione 1947-1948, il 29 febbraio era prevista la 24° giornata di quel campionato che, però, essendo composto da 21 squadre, prevedeva il turno di riposo e quel giorno toccò proprio al Napoli.