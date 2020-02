Statale amalfitana, c’era una volta il cantoniere

C”era una volta il “cantoniere” ,cioè quella persona che aveva cura della manutenzione delle strade rotabili. Sull’amalfitana si notavano sempre intenti a fare qualcosa per rendere presentabile lo stato dell’arteria

Tutto diverso al giorno d’oggi, essendo scomparsa la figura del cantoniere

Ai lati della statale amalfitana, strada nobile percorsa da migliaia di persona locali e straniere, turisti, sono cresciute erbacce che dal lato mare sovrastano l’altezza del muretto di protezione.

Ora, naturalmente, per rimuovere questo sconcio che funge anche da ricettaciolo di “monnezza”,

b isogna ,crediamo, ricorrere ad una gara di appalto.

Qualcuno dirà che ci sono lavori in corso ed è per questo che c’è la fiera del semaforo che indica il rallentamento, ma non sembra che vi siano ovunque lavori in corso. Ma nel tratto Minori-Amalfi la strada è libera da intoppi solo che le erbacce impediascono a quanti la percorrono per sport correre o camminare di stare vicino al muretto.

E Pasqua è alle porte