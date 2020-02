Nola – Stasera alle ore 18:00, presso il Museo Storico Archeologico, avrà luogo la cerimonia Ufficiale del Premio Artis Suavitas 2020, evento organizzato dall’avv. Antonio Larizza con il Patrocinio del MiBACT, della Regione Campania, dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, del Comune di Nola e del Museo Storico Archeologico di Nola. La conduzione della serata sarà affidata a Veronica Maya, volto noto di importanti programmi televisivi. “Abbiamo scelto il Museo Storico Archeologico di Nola“, ha dichiarato l’avv. Antonio Larizza, Presidente dell’Associazione Artis Suavitas, “come location della cerimonia ufficiale di premiazione poiché rappresenta una vera e propria chicca di quell’inestimabile patrimonio artistico e culturale di cui il nostro territorio è notevolmente dotato. Attraverso il Premio Artis Suavitas intendiamo promuovere e valorizzare un sito di grande pregio ed egregiamente diretto dall’arch. Giacomo Franzese. A proposito dei premiati, desidero ringraziare il Comitato Scientifico per aver individuato quelle eccellenze che con le loro qualità contribuiscono quotidianamente alla diffusione della cultura e del sapere in diversi ambiti, in Italia e all’estero”. Questi i prestigiosi nomi, individuati dal Comitato Scientifico, che riceveranno il Premio Artis Suavitas 2020: Antonio Nocera, Icona indiscussa dell’Arte Italiana. Pittore e scultore fra i più apprezzati in Italia e all’estero; Edoardo Cosenza, Professor Ordinario di Tecnica delle Costruzioni dell’Università Federico II di Napoli; Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli, considerato il massimo esperto in Italia in materia di Ingegneria Sismica; Gianluigi Nuzzi, autore di diverse inchieste che hanno avuto vasta eco, anche internazionale e che hanno portato alla luce scandali e segreti che si annidano nei palazzi del potere; Giuseppe Picone, Coreografo internazionale, primo italiano a essere ospite al concerto di Capodanno dell’Opera di Vienna. Dal 2016 è Direttore, Coreografo ed Ètoile del Balletto del Teatro di San Carlo di Napoli; Mariafelicia De Laurentis, Professore di Astronomia e Astrofisica per chiamata diretta nel 2018 presso l’Università di Napoli Federico II. Con i sui studi ha contribuito a “scattare la foto del secolo”, essendo stata tra le protagoniste della ricerca che ha portato alla prima immagine di un buco nero. Inoltre, il Comitato Scientifico ha riservato tre “Menzioni Speciali” per il talento e la non comune capacità d’innovazione nei propri ambiti di riferimento alle seguenti personalità: Alessandro Marinella, Brand Manager di “E. Marinella”; Edoardo Sylos Labini, Attore, Autore, Regista ed Editore di “Cultura Identità”; Giacomo Garau, Imprenditore settore Food e Patron di “Olio & Basilico”. Nel corso della cerimonia sarà premiato anche il Laureato più meritevole nel corso dell’Anno Accademico di riferimento, il quale, grazie al prezioso supporto dell’Imprenditrice Assunta Pacifico, titolare del ristorante ‘A Figlia d’’o Marenaro, riceverà una Borsa di Studio per accedere a un Master di Secondo Livello presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.

a cura di Luigi De Rosa

(le foto sono tratte dal web)