STALKING. VIOLA OBBLIGHI DEL DIVIETO DI AVVICINAMENTO: ARRESTATO 53ENNE A SCALA.

Scala , Costiera amalfitana . Nel tardo pomeriggio di ieri i Carabinieri della Compagnia di Amalfi hanno arrestato un cittadino italiano, già noto alle forze dell’ordine e residente a Scala, per aver violato le prescrizioni derivanti dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa cui era sottoposto. Il provvedimento, emesso dal Gip del Tribunale di Salerno, è scaturito dalle numerose violazioni segnalate ed accertate dai Carabinieri della Stazione di Ravello, che in più occasioni hanno sorpreso il reo nelle vicinanze del luogo di lavoro della donna 43enne vittima di molteplici atti persecutori ad opera dell’uomo, e che per tali fatti era già stato arrestato lo scorso settembre 2019. In particolare lo stesso aveva l’obbligo di non avvicinarsi alla persona offesa ed ai suoi familiari, nonché il divieto di sostare nei pressi dell’esercizio commerciale gestito dalla signora. Terminate le formalità di rito, l’arrestato è stato condotto al proprio domicilio così come disposto dall’Autorità Giudiziaria. Ancora un’attività degli uomini dell’Arma della Compagnia guidata dal Cap. D’Angelantonio e della stazione di Ravello.