Spaccio sostanze stupefacenti: in 16 a processo. Basi operative a Castellammare e Sorrento

Una fitta rete finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti in Penisola Sorrentina e non solo. Stando a quanto riferiscono i colleghi di Metropolis, 16 persone finiranno a processo perché membri di un’organizzazione che gestiva lo spaccio di stupefacenti: questa aveva base a Castellammare di Stabia, a Sorrento e a Torre Annunziata.

Pare che tra le sostanze che venivano smerciate illecitamente ci fosse anche la cosiddetta droga dello stupro, tristemente nota in Penisola sorrentina dopo i fatti che sono venuti fuori negli ultimi mesi. Proprio in seguito alla denuncia della turista che sarebbe stata abusata in un locale della penisola Sorrentina, sarebbe partita l’inchiesta che ha portato a coinvolgere 16 persone: 14 di queste dovrebbero scegliere il rito abbreviato.

Insomma, si indaga su tutto ciò che è legato al “by night” in Penisola sorrentina, ovviamente la sua parte più deviata…