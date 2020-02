Sospetto coronavirus a Napoli e Sarno: ricoverate due turiste cinesi per accertamenti

Preoccupazione per un possibile caso di coronavirus a Napoli e probabilmente anche Sarno. Due turiste cinesi sono state ricoverate al Cotugno di Napoli a causa dei sintomi che conducono al virus. Al momento solo una delle due turiste, in vacanza a Napoli dallo scorso 22 gennaio, è sottoposta a controlli per accertamenti del coronavirus.

Anche una coppia di Sarno è sotto controllo per il virus. L’uomo non è stato in Cina di recente, mentre la donna è tornata intorno al 23-24 gennaio da una città che si trova a 400 km da Wuhan, epicentro del contagio. Per tale ragione quest’ultima è stata trasferita al Cotugno.

L’ASL Napoli 1 assicura la presenza di una o più postazioni e pertanto il servizio vedrà almeno nove postazioni attive contemporaneamente. Il numero verde regionale 800 909699, sarà attivo su due turni: dalle ore 8,00 alle 14,00 e dalle 14,00 alle 20,00.