Sospetto coronavirus all’ospedale di Castellammare. Tra poche ore il risultato del test – AGGIORNAMENTI

Un sospetto caso di coronavirus è giunto questa mattina all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Si tratta di un sessantenne trasportato al pronto soccorso con febbre e tosse forte. I medici hanno diagnosticato una polmonite grave, ma sono stati immediatamente prelevati i tamponi per attuare la procedura di prevenzione e stabilire se si tratta di coronavirus.

Si attende l’esito delle analisi e, nel frattempo, l’uomo – giunto in codice rosso per gravi insufficienza respiratoria – è in terapia d’ossigeno. Secondo i sanitari si tratta solo di prassi attuata per prevenire il contagio del Covid19, in base alla quale si riserva un’attenzione particolare ai soggetti che presentano polmoniti acute. Nel frattempo, il paziente è assistito in una saletta isolata.

+++ AGGGIORNAMENTI +++

Il paziente è risultato negativo al test coronavirus ma è comunque in gravi condizioni di salute a causa di una polmonite.