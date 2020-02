Sospetto caso di Coronavirus al Costa d’ Amalfi. Si aspetta l’arrivo del tampone per mandarlo al Cotugno di Napoli

Ravello, Costiera amalfitana. Sospetto caso di Coronavirus all’Ospedale Costa d’ Amalfi di Castiglione di Ravello. Costiera senza Ospedale. In questo momento non è stato ancora accertato il Coronavirus all’autista NCC originario di Scala , che avrebbe lavorato con turisti asiatici. Situazione di incertezza e confusione . Il Pronto Soccorso è congelato in questo momento se qualcuno si sente male deve andare a Salerno o Cava de’ Tirreni. Si doveva chiamare il 118 e non andare al pronto soccorso, per evitare appunto di bloccare l’intero ospedale. Ma l’informazione non è stata data in maniera sufficientemente capillare. Tra l’altro, pare , mancano anche i tamponi.

Il kit non c’era è stato portato da Salerno, il paziente è ancora a Castiglione e non si è capito perché, sarà il Cotugno a Napoli a stabilire se si tratta di Coronavirus.