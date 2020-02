Sorrento. Via Rota riapre per il Carnevale: stop ai disagi per 5 giorni

Il provvedimento del vice comandante della polizia locale di Sorrento, tenente Giuseppe Coppola, è limitato esclusivamente ai giorni compresi tra lunedì 24 e venerdì 28 febbraio. Ma, poiché durante i fine settimana i lavori vengono sospesi e la strada riaperta, è come se la tregua prendesse il via già da questa sera per proseguire fino a domenica 1 marzo.

È necessario precisare, comunque, che via Rota non sarà riaperta completamente. Da lunedì a venerdì, infatti, si transiterà solo a senso unico alternato regolato da impianto semaforico. Il divieto permane, invece, per gli autobus con più di 22 posti a sedere e per gli autocarri di massa a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate. I veicoli autorizzati al transito non dovranno superare il limite di 20 km/h nel tratto interessato dai lavori.