Sorrento. Il via ai preparativi per festeggiare Sant’Antonino Abate: ecco il programma

Sorrento si prepara a festeggiare il suo patrono Sant’Antonino. Una festa nella quale si mescola l’aspetto religioso con quello legato alle tradizioni popolari. Ricordiamo innanzitutto l’alimentazione della lampada votiva nella chiesa dedicata al Santo grazie all’olio prodotto e donato dai contadini della zona.

La coroncina, il pane, la processioncina eucaristica, la processione solenne, la presenza del Vescovo, l’omelia di Padre Angiolillo, il coro, tutto programmato e pianificato secondo la tradizione per rendere omaggio al Santo Patrono.

Le funzioni del novenario che precede la festa ufficiale prenderanno il via mercoledì 5 febbraio per proseguire fino al 12 con Santa Messa ogni mattina alle 9, Rosario e Litanie alle 17:30 seguiti alle 18 dal canto del Vespro e dall’omelia di padre Clemente Angiolillo prima della Benedizione Eucaristica. Domenica 9 febbraio le messe sono in programma all 8, 10, 11:30 e 18.

Si arriva poi a giovedì 13 febbraio quando, alle ore 10, ci sarà la celebrazione nella Cripta in suffragio dei defunti iscritti al Pio Monte. Poi, a seguire, la processione eucaristica in piazza Sant’Antonino. Alle ore 17:30 recita del Rosario ed alle ore 18 i vespri solenni presieduti dall’arcivescovo di Sorrento-Castellammare di Stabia, Francesco Alfano, con la partecipazione del capitolo cattedrale e della autorità cittadine.

Il 14 febbraio in tantissimi scenderanno nella cripta dove si trovano custodie le spoglie di Sant’Antonino e dove avranno la possibilità di sfiorare la lapide d’argento che si trova nel retro della base della statua del Santo e che è unta con l’olio benedetto. Alle 9.00 la statua d’argento di Sant’Antonino sarà portata in processione per le strade della città dai marinai di Marina Piccola ed accompagnata dalle confraternite sorrentine. Al rientro la Santa Messa presieduta dall’arcivescovo Alfano.

Infine, accanto all’aspetto religioso, vi è anche quello dei festeggiamenti esterni con le tante bancarelle sul Corso Italia sulle quali è possibile trovare di tutto, dai giocattoli per i bambini, ai dolciumi, al vestiario e tanto altro.