Sorrento e il vecchio che si ricicla. Per Rosario Lotito (M5S): votiamoli tutti!…

Sorrento – La poca attenzione, rilevata da molti cittadini, da parte dell’amministrazione comunale verso quella che al momento è definita come una emergenza mondiale, ovvero il coronavirus, rappresenta l’ulteriore conferma di incapacità nel gestire una città che vive solo e soltanto di turismo. Il motivo di tale “distrazione” potrebbe trovare giustificazione nell’ intensa attività, da parte di chi è stato definito ( probabilmente a giusta ragione) la peggiore amministrazione di sempre, nell’assicurarsi ancora una volta un futuro politico sia sul territorio che a livello regionale. Un contesto che giorno dopo giorno si attiva sempre di più, mobilitandosi nel reclutare ,come sempre, consensi a destra e a manca, riproponendo le stesse promesse mai mantenute in passato. Come se i cittadini votanti non fossero dotati , oltre di una dignità, di una loro intelligenza nel valutare cosa sia più giusto ed appropriato per il loro futuro,visto anche la decennale esperienza amministrativa che fortunatamente sta volgendo al termine. Circa tale scenario registriamo ancora una volta l’opinione del rappresentate locale del Movimento 5 Stelle Rosario Lotito. (s.c.)

VOTIAMOLI TUTTI!!!😁😁

“A Sorrento si vedono vecchi, non anagraficamente parlando, candidati Sindaco che dopo un bel lifting profumano di novità. Che belli Votiamoli tutti hanno fatto così tanto bene alla nostra Sorrento che se lo meritano proprio!!! Hanno trasformato quell’ orrendo e decadente rudere nel Vallone dei mulini, uno dei posti più fotografati al mondo, in un bellissimo e nuovissimo palazzo dove verrà poi un bel ristorantino tipico al punto che, dopo tale meraviglioso risultato, anche Pompei vuole rinnovare tutti gli scavi e trasformarli in una bellissima e nuova cittadella con ristoranti e localini alla moda. Che dire poi di quella inutile ala del Conservatorio Santa Maria delle Grazie trasformata in un favoloso B&B? O di quella vecchia stradina che da Marina piccola porta al Ninfeo? Meglio eliminarla facendo fare agli amici un moderno stabilimento balneare. Ma più di ogni altra cosa che in questi DIECI (10) anni di fantastica amministrazione codesti eccelsi politici meritano il vostro voto è quella di aver trasformato Sorrento in un meraviglioso luogo dove i Sorrentini possono venir a villeggiare liberamente usufruendo delle 916 strutture extra alberghiere regolarmente registrate e nelle altrettante strutture NON registrate, dov’ é possibile perfino evadere la tassa di soggiorno. Forza votateli tutti cosi avranno altri 5 anni di tempo per finire di trasformare quel poco di Sorrento sul quale ancora non hanno messo le mani!” Rosario Lotito (M5S)-24 febbraio 2020