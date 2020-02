Sorrento- Un ottimo risultato per le Associazioni ed i cittadini, la Soprintendenza sollecitata, impone il ripristino del percorso pedonale al Lido San Francesco.

Agli Enti preposti di accertare quanto esposto, da Francesco Gargiulo del Movimento Civico “Conta anche Tu” e da Salvatore Caccaviello delegato VAS (Verdi, Ambiente e società)–Sorrento e di adottare tutti i provvedimenti atti a ripristinare il libero accesso alla cittadinanza della vecchia strada a monte degli stabilimenti balneari. Tenendo conto che qualsiasi intervento realizzato su di essa è da ritenersi abusivo.

Sorrento – Quella del ripristino del vecchio percorso comunale al Lido San Francesco è stata una vecchia battaglia per le Associazioni contro le illegalità che ormai da anni si battono a favore di cittadini e del nostro beneamato territorio, sempre più vittime di varie forme di illegalità ed una sempre più strisciante arroganza politica.

Sollecitate da gran parte della cittadinanza, la riattivazione della vecchia stradina a monte degli stabilimenti balneari è stato, nel corso degli anni, un’impegno costante e concreto del Movimento Civico “Conta anche Tu” che ultimamente ha visto anche il coinvolgimento dei VAS (Verdi, Ambiente e Società)-Sorrento. Un forte connubio dal quale sono partite una serie di segnalazioni che hanno visto interpellati oltre la Magistratura, il Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, il Comando Generale delle Capitanerie di Porto nonché la stessa Direzione Marittima di Napoli, oltre chiaramente gli Uffici Comunali preposti e la Soprintendenza di Napoli. Ottenuto un primo risultato con il coinvolgimento della Magistratura, che riscontrando una serie di abusi abusi edilizi realizzati ed accertati sulle aree demaniali, nella primavera del 2017 dispose il sequestro degli stabilimenti balneari del litorale San Francesco. Tuttavia, onde non compromettere l’imminente inizio della stagione balneare ed il conseguente licenziamento dei dipendenti, fu la stessa Procura della Repubblica di Torre Annunziata a consentire ai gestori dei vari stabilimenti di riprendere l’attività concedendo una proroga a seguito del rilascio da parte del Comune di Sorrento del permesso a costruire in sanatoria n. 10 del 13 maggio 2017 e consentire pertanto a conclusione di stagione il ripristino dello stato dei luoghi.

Il permesso fu rilasciato con validità fino al 31.12.2020 ,fermo restante l’obbligo del ripristino dello status quo-ante ai sensi dell’art.49 del Codice della Navigazione da parte dei concessionari, con l’impegno di concordare con l’Amministrazione Comunale la presentazione di un progetto complessivo per l’intera area, volto all’esecuzione/ripristino di un percorso pedonale o carrabile con piccoli veicoli di sicurezza ed un facile accesso ai mezzi di soccorso della Protezione Civile, alle spalle degli stabilimenti balneari, per il collegamento tra la Piazza Marinai d’Italia ed sito Archeologico sottostante l’Hotel Syrene.

Purtroppo, come spesso accade in questo strano paese, nonostante l’intervento a loro favore da parte della Procura della Repubblica, si è continuato a rilevare il totale disinteresse, anche e soprattutto da parte del Comune, nell’avviare i lavori di ripristino come previsti nel permesso a costruire. Ormai scaduto e che pertanto andava revocato. Nel sollecitare nuovamente gli Enti preposti,le autorità locali e di nuovo la Magistratura nel caso fossero stati accertati anche reati commessi da parte degli Organi, dei Dirigenti e dei Tecnici Comunali preposti ai controlli come per legge, – si giunse cosi a fine dicembre 2019 quando “Conta anche Tu” con il Coordinatore Francesco Gargiulo ed i VAS- Sorrento con il Delegato Salvatore Caccaviello, oltre ad interpellare di nuovo l’Autorità Giudiziaria, il Comando Provinciale dei Carabinieri nonché l’Autorità Nazionale Anticorruzione, le Associazioni coinvolsero in tale inerte situazione anche la Soprintendenza per l’Area Metropolitana di Napoli a prendersi le sue responsabilità. Si provvedette pertanto a diffidare gli Enti preposti ai controlli, ritenendoli responsabili penalmente in caso di gravi incidenti in conseguenza di quella che a tutti gli effetti per cittadini e persone dotate di un minimo di buon senso viene tuttora ritenuta una assurda situazione. Come è noto da anni ormai cittadini, turisti, ma soprattutto anziani e bambini sono costretti ad affrontare un percorso tortuoso e pieno di ostacoli per recarsi al sito archeologico sottostante Hotel Syrene. Non solo nell’ennesima segnalazione le Associazione evidenziavano ancora una volta la difficile situazione che si poteva creare, come successo già in passato, nell’offrire un immediato soccorso a persone in pericolo. Ebbene, di fronte a tale dura presa di posizione, proprio la Soprintendenza ha risposto imponendo agli Enti ed Autorità coinvolti di verificare quanto esposto dalle Associazioni e di adottare tutti i provvedimenti atti a ripristinare il libero accesso alla cittadinanza della vecchia strada posta a monte degli stabilimenti balneari dandone sollecito riscontro. Tenendo conto che qualsiasi intervento realizzato su di essa risulta abusivo. Un tale risultato sta a dimostrare che le associazioni contro le illegalità, nel caso specifico grazie anche alla sensibilità del soprintendente, che determinati risultati con tenacia e concretezza si possono ottenere e che il territorio non può essere gestito a seconda di determinati interessi ma bensì deve essere, rispettandone le peculiarità, innanzitutto ad esclusivo uso dei cittadini. – 11 febbraio 2020 (s.c.)