Sorrento. Il traffico minaccia Via Rota e l’intera Penisola sorrentina fino al mese prossimo. I lavori in atto per manutenzione sulla rete idrica e fognaria hanno costretto la deviazione della viabilità tutta sul Corso Italia che già è quotidianamente attraversato da migliaia di veicoli.

Positanonews segue in diretta la situazione viabilità in Penisola sorrentina, dove l’imminente stagione estiva prevede un notevole aumento del traffico, a maggior ragione nei casi in cui, come con Via Rota, l’affluenza del traffico giunge tutta sul Corso Italia.

L’ordinanza traffico per i lavori in Via Rota, ricordiamo, prevede fino al 13 marzo, dal lunedì al venerdì lo stop al transito ed alla sosta per l’intero arco della giornata in via Rota nel tratto di strada compreso tra Vico I Rota e vico II Rota.