Sorrento. Traffico nei pressi di Via Rota: lavori fino a marzo

Sorrento. Il traffico minaccia Via Rota e tutte le zone limitrofe fino al mese prossimo. I lavori in atto per manutenzione sulla rete idrica e fognaria hanno costretto la deviazione della viabilità tutta sul Corso Italia che già è quotidianamente attraversato da migliaia di veicoli.

Affinché vengano eseguiti gli interventi è stato dunque emesso un provvedimento dalla Polizia Municipale che regola la circolazione nella zona interessata dai lavori:

Fino a domani 12 febbraio 2020 e, dopo la pausa per la festa patronale di Sant’Antonino, dal 17 febbraio al 13 marzo, dal lunedì al venerdì lo stop al transito ed alla sosta per l’intero arco della giornata in via Rota nel tratto di strada compreso tra Vico I Rota e vico II Rota.

Nella stessa ordinanza è anche previsto l’obbligo, per gli autobus in uscita dal parcheggio Lauro, di svoltare verso Piazza Tasso, sospendendo temporaneamente il divieto fino a Via degli Aranci. Allo stesso modo, durante lo svolgimento dei lavori, non sarà attiva la ZTL da Piazza Tasso a Piazza Lauro e Via Capasso.