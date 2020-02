Sorrento. Svolta nelle indagini anti evasione: ingiunzioni per 2,3 milioni

Come riporta Metropolis, vi è stata una svolta nelle indagini anti evasione. Quello dell’evasione delle tasse è un vizio che colpisce grosse sacche di contribuenti procurando danni non solo ai Comuni, ma anche a coloro che rispettano la legge e si mettono in regola con enormi sacrifici. Ritrovando questo problema anche a Sorrento, l’Amministrazione da tempo svolge controlli continui contro i furbetti, portati avanti con la collaborazione di Andreani Tributi, la società di Macerata da anni titolare del servizio di riscossione. Il Comune di Sorrento, in concomitanza con l’apertura della stagione estiva, intende potenziare ancora l’attività contro elusione ed evasione, con il fioccare di ingiunzioni di pagamento per oltre due milioni.