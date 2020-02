Sorrento. Sono stati due gli incidenti oggi in via degli Aranci, la ferita più grave una ragazza di Piano. A Fuorimura, ragazzo scappa dopo investimento. Positivo all’alcol

Sorrento ( Napoli ) . Sono stati due gli incidenti oggi in via degli Araranci, la ferita più grave una ragazza di Piano . Il primo incidente alle 12, il secondo alle 14 circa. Entrambi a Sorrento.

Il primo in via degli Aranci, all’altezza del civico 37 , un’automobile che andava verso Massa Lubrense si è scontrata frontalmente con uno scooter che veniva dal senso opposto e andava verso Sant’Agnello: l’impatto è stato violento, tanto che il forte rumore ha attirato l’attenzione dei presenti.

A bordo del veicolo a due ruote vi era una donna che è rimasta ferita nell’impatto: questa è stata scagliata violentemente sull’asfalto. Sono intervenuti i passanti che hanno assistito alla scena e hanno allertato i sanitari del 118. Ancora non si hanno informazioni dettagliate circa le sue condizioni, ma la donna non dovrebbe essere in pericolo di vita. Caos traffico sul posto, visto che sono intervenute anche le forze dell’ordine per i rilievi di rito.

Il secondo , sempre in Via degli Aranci, nei pressi del Tribunale, con uno scontro fra due auto. Qui ha avuto la peggio D. , una ragazza di Piano .

Se consideriamo la penisola sorrentina gli incidenti sono stati quattro, con quello segnalato sulla Statale fra Meta e Vico Equense verso Castellammare di Stabia , poi uno a Via Fuorimura, un ragazzo investito da ciclomotore , che poi si è dileguato, individuato grazie alle telecamere, poi è risultato positivo all’alcol e altre sostanze

Più un incidente, un incubo, è stato anche oggi il traffico in Penisola Sorrentina non solo per colpa della chiusura di Via Rota. File sul Corso Italia da Piano a Sant’Agnello e Sorrento diventa un imbuto.