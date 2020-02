Sorrento, sindaco Cuomo: “Pronto per le Regionali, appena data sarà ufficiale mi dimetterò”

Il sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo, ha rilasciato un’intervista al quotidiano Agorà, in cui ufficializza difatti la sua scesa in campo per le Regionali e le sue dimissioni.

“Appena sarà resa nota la data ufficiale delle elezioni scatteranno i termini per le mie dimissioni e l’incompatibilità con la candidatura al consiglio regionale della Campania”, ha dichiarato. “Da troppo tempo la Penisola Sorrentina non ha un rappresentante in Regione e questa sarebbe l’occasione di riscatto per tutti i cittadini del territorio. Mi sento un valore aggiunto per il territorio”.

Diversi sono i progetti che Cuomo ha intenzione di portare in Regione: “Da anni mi batto contro la precarietà della Circumvesuviana, solo con un progetto immediato e risolutivo si può programmare una soluzione definitiva”. Tra gli altri, anche alcuni interventi sulla Statale 145, tra Seiano e Meta.

Un commento anche sulla scelta di Mario Gargiulo, il quale, stando a quanto dichiarato dal sindaco Cuomo, avrebbe “pagato un momento di frizione col gruppo a cui apparteneva”, ma era sempre stato legato alla maggioranza, supportando il lavoro di quest’ultima.

Su Gaetano Milano ha espresso stima ma la scelta è caduta su Mario per il “Peso elettorale”

Parole dure nei confronti di Massimo Coppola, definito “una grande delusione politica”: “Ha avuto grazie alla maggioranza incarichi e risorse come nessun altro”.

Insomma una conferma della sua candidatura a Napoli per la Regione Campania con la Lega e delle scelte della maggioranza con Mario Gargiulo