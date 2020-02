Sorrento show, rifila 7 reti al Casarano. Si riapre la corsa per il primo posto

Il Sorrento torna alla vittoria e lo fa in grande stile battendo 7-0 il Casarano.

La partita si mette subito in discesa, con i rossoneri che passano in vantaggio al 15′ con La Monica, che sfrutta alla perfezione l’assist di De Rosa.

Passano 5 minuti e Figliolia raddoppia. Grande azione personale di Herrera, che in area serve l’attaccante che la insacca con un pregevole colpo di tacco.

Sorrento devastante e al 26′ cala il tris: ripetuto tiro al bersaglio nell’area piccola salentina, la risolve La Monica col destro firmando la doppietta personale.

Ospiti assolutamente fuori partita. Alla mezz’ora arriva il poker: ancora a segno La Monica grazie alla genialata di Vitale, che batte rapidissimamente la punizione da lui stessa procurata sulla trequarti, servendo La Monica che appoggia facilmente in rete.

Al 39′ la formazione di casa sigla il quinto gol con Vitale, che con un perfetto diagonale batte Iuliano.

La ripresa si apre con il grande gol di Herrera, che dopo aver superato 2 avversari la mette in rete con un chirurgico destro a giro.

Al 50′ Figliola firma il gol del definitivo 7-0. Una partita in cui non c’è stata mai storia, in cui la potenza dei rossonera si è abbattuta sui salentini. Una vittoria importante che consente alla squadra di Maiuri di restare al terzo posto ed accorciare di 3 punti dal Bitonto, quest’oggi perdente in casa contro l’Audace Cerignola. I costieri si portano a -6 dalla capolista e restano -4 dal Foggia.