Sorrento. Ristorante Caruso: venerdì la cerimonia annuale con i piatti del nuovo chef

Sabato 7 febbraio si rinnova l’appuntamento annuale organizzato da Guido D’Onofrio, al ristorante Caruso, nel cuore della città di Sorrento, a pochi passi da Piazza Tasso, a cui prenderanno parte i nipoti del tenore, le autorità istituzionali ed i cosiddetti carusiani di tutta Italia. La serata vedrà anche l’esordio in cucina del nuovo chef, Antonio Cinquec il quale, aiutato da Abdur Rasel e Franco Di Martino, preparerà in anteprima i suoi piatti. Il menu prevede l’antipasto di gamberi e calamari con carciofi, olio extravergine di oliva e limone di Sorrento, due primi con Cavatelli, funghi porcini, gamberi e pomodorini del Vesuvio e risotto con astice e limone di Sorrento, secondo di pesce con filetto di cernia accompagnato da patate e pomodori confit con involtino di scarole. Come dolce acquerello di frutta e delizia al limone.

La ragione del grande successo del Ristorante Museo Caruso, fin da quando è stato aperto da Paolo Esposito nel 1987, dedicato al grande tenore Enrico Caruso, oltre all’eccellente cucina, sta proprio nella sua impostazione: un vero e proprio museo, che vede la combinazione di cucina e musica, di cultura gastronomica e cultura lirica.