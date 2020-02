Sorrento. Rischio contagio coronavirus al mercato: la lettera della Tasso e l’intervento della minoranza

La Cooperativa Tasso, società che gestisce trasporto pubblico, scolastico e/o turistico in diversi Comuni (anche vesuviani), sta effettuando ogni giorni la sanificazione dei propri bus in merito alla prevenzione della diffusione del Covid – 19.

Ora la Cooperativa interviene con una nota al Comune di Sorrento, proprio riguardo la questione coronavirus che, ricordiamo, non ha ancora registrato nessun caso nella Regione Campania.

La nota verte in particolar modo sulla gestione del mercato settimanale a Sorrento che, in base a quanto si legge nella nota, potrebbe essere un fattore determinante per il contagio vista la considerevole affluenza soprattutto da zone vesuviane assiduamente frequentate dalla comunità cinese, come San Giovanni a Teduccio, Pomigliano, Terzigno, Gianturco…

Per leggere la nota integrale della Cooperativa Torquato Tasso clicca qui.

Intanto, interviene anche il consigliere di minoranza Paolo Esposito, che invita l’amministrazione di Piazza Sant’Antonino ad intervenire con prudenza, addottando le dovute misure di sicurezza per limitare al massimo la possibilità di contagio anche se, ribadiamo, non vi sono casi di coronavirus nella Regione Campania.