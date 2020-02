Sorrento. Il rammarico di Mario Gargiulo per la condanna di Marco Fiorentino

Sorrento. Mario Gargiulo ha commentato, con un post sul suo profilo Facebook, la vicenda giudiziaria che ha visto coinvolto uno dei suoi avversari alle prossime elezioni comunali: l’ex Sindaco Marco Fiorentino.

Questo il messaggio:

In molti stanno chiedendo il mio parere sulla vicenda che coinvolge Marco Fiorentino, dopo la conferma della Corte d’Appello che ha rigettato il suo ricorso.

Non entro nel merito delle questioni giudiziarie e, sul piano personale, non posso che manifestare tutto il mio rammarico.

Con l’amico Marco mi auguro di confrontarmi, in campagna elettorale, su programmi e obiettivi, per migliorare la vita dei sorrentini e per progettare il futuro di Sorrento.