Sorrento. Da questa mattina furgoncini Volkswagen nel parcheggio Lauro

Sorrento. Da questa mattina, sono in mostra alcuni furgoncini Volkswagen T1 E T2 nel parcheggio Lauro, in via Correale, dove i proprietari sembrano essersi dati appuntamento. Sono moltissime le persone appassionate, avendo questi veicoli segnato la storia, simboli di una generazione, quella di Woodstock, che ancora oggi ottengono grande successo, a fermarsi per ammirarli ed per scattare fotografie.